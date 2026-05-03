Türkiye Belediyeler Birliği, (TBB) yeni yönetimini belirlemek için Ankara’da gerçekleştirdiği toplantıda AKP'liler, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun mektubun okunmasına karşı çıktı.

Toplantının Divan Başkanlığını yürüten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir mesajı olduğunu belirterek metni okumaya başladı. Bu duruma ilk tepki Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’dan geldi.

Başkan Alemdar, mesajın okunmasının usule aykırı olduğunu belirterek yerinden kalktı ve doğrudan divan heyetine doğru yürüdü. Alemdar’ın tepkisine Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel de destek verince salonda arbede çıktı.

Bazı belediye başkanlarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TBB Başkan Vekili Vahap Seçer’in üzerine yürüdüğü görüldü. Gerginliğin tırmanması üzerine CHP’li başkanlar, Yavaş ve Seçer’i koruma çemberine alarak salon dışına çıkardı.

DİPLOMASI 'YALAN' ÇIKMIŞTI

İmamoğlu'nun mektubunun okunmasına karşı çıkan Alemdar'ın belediyenin resmi sitesindeki biyografisinde, söz konusu üniversiteden mezun olduğu ifade edilirken Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Alemdar’ın üniversiteye hiç kayıt yaptırmadığı ve diploma kaydının olmadığı belirtilmişti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora, "Yusuf Alemdar’ın üniversitemize hiç kayıt yaptırmadığını, öğrencimiz olmadığını ve Doğu Akdeniz Üniversitesi diploması bulunmadığını bilgilerinize sunarız" ifadelerini kullanmıştı.