Yargının "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında, kendi başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tutumuna değinerek Özgür Özel yönetimini eleştirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Meclis'e geldiğinde CHP'liler ayağa kalkmazdı" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin ardından eski CHP Eskişehir Milletvekili Melda Onur, sosyal medya hesabından 2014 yılına ait TBMM Genel Kurulu'nun açılışında çekilen bir fotoğraf paylaştı.
'AYAĞA KALKMADIĞI YALANDIR'
Onur, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a gelişi sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ayakta olduğunu gösteren kareye yer verdi.
Onur paylaşımına ise "Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan için ayağa kalkmadığı yalandır" notunu düştü.