"Laik Atak" adını verdiği Atatürk heykeli animasyonuyla milyonlarca kişiye ulaşan içerik üreticisi ve 3D sanatçısı Melek Ege Özen, yaklaşık 2 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber, genç sanatçının sosyal medya hesabı üzerinden ailesi ve yakın çevresi tarafından duyuruldu.

Ailesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; 31 yaşındaki Melek Ege Özen, 2 Mayıs 2026 tarihinde ani bir kalp durması geçirdi. Olayın ardından Polonya'da hemen hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde doktor gözetiminde tedavi altına alınan Özen, yaklaşık 2 ay boyunca sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Melek Ege Özen kimdir?

1995 yılında dünyaya gelen Melek Ege Özen, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamladı.

2013-2019 yılları arasındaki akademik eğitimi boyunca geleneksel sanatı dijital dünyayla harmanlayan Özen, mezuniyetinin ardından rotasını hızla büyüyen oyun sektörüne çevirdi.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç yetenek, sektördeki profesyonel yolculuğuna şu şekilde yön vermişti:

Nitrogen Games (2019-2020): İzmir merkezli şirkette 3D sanatçısı olarak oyun geliştirme süreçlerinde ilk profesyonel deneyimlerini kazandı.

Blackburne Software (2020-2023): Tam zamanlı 3D sanatçısı olarak görev aldı ve özellikle kaplama (texture mapping) teknikleri üzerine uzmanlaştı.

Harmonia Games (2023-2026): Son olarak uzaktan (remote) tam zamanlı karakter sanatçısı olarak ekibe katıldı ve dijital karakter modellemeleriyle adından söz ettirdi.