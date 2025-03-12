Şarkıcı Melek Mosso, iki yıllık birlikteliğin ardından manken Serkan Sağdıç ile hayatını 2023'te birleştirmişti. Mersin'de nikâh masasına oturan çiftin geçen aylarda ise boşanacağı konuşulmuştu. Birbirini Instagram'da takipten çıkan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, dedikodulardan birkaç gün sonra her evlilikte olabilecek bir tartışma yaşadıklarını ve bu sebeple birbirlerini takipten çıktıklarını açıklamıştı.

Ayrılık iddialarının ardından Ramazan ayının ilk haftasında tatile çıkan çiftin ilk durağı Sri Lanka, ikinci durağı Bali oldu. Gezdiği yerleri ve yeni deneyimlerini Instagram hesabından paylaşan Melek Mosso son yayınladığı fotoğraflarla ise hayranlarını korkuttu.

Melek Mosso "Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum. Bu vücutta olanı, nefesimle ilgili olan kısmı da beter, halıflex vs. olan odada uyuyunca nefes alamıyorum. Ben bir iki krem ve hapla çözmeye çalışıyorum. Peki benim gibi alerjik olanlar ne yapıyor? Daha iyi çözümleri olanlar lütfen paylaşsın" ifadelerini kullandı.

Birkaç saat sonra da hastanelik olduğunu, hem alerji hem de Bali belly olduğunu duyurdu.

Küçük bir not: Bali Belly, Endonezya'nın Bali adasını ziyaret eden turistlerin sıklıkla yaşadığı bir hastalık olarak iliniyor.