Melek Mosso, bir süredir İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile yaşadığı ilişkiyi sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne seriyor. İspanya’da bulunan çift, bu kez tarihi Ribadavia sokaklarında romantik anlarıyla objektiflere yansıdı.

SOKAK ORTASINDA BAŞ BAŞA DANS ETTİLER

Melek Mosso ve Jose Miguel Gonzalez Iglesias, İspanya’nın Galiçya bölgesindeki tarihi Ribadavia sokaklarında baş başa dans etti.

Birbirlerine aşkla baktıkları anları kayda alan çift, romantik görüntülerini takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

“THANKS GOD” NOTUNU EKLEDİ

Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle yaşadığı anları kısa bir videoda bir araya getirdi. Mosso, romantik görüntülerin üzerine İngilizce “Thanks god” notunu ekledi.

Şarkıcının bu paylaşımı, ilişkisini yaşarken mutluluğunu gizlemek istemediğini bir kez daha gösterdi.