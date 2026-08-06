Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Melek Mosso, yeni bir aşka yelken açtığını doğruladı. Son dönemde adı yeni bir ilişkiyle anılan ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada mutlu olduğunu söylerken sevgilisiyle ilgili ayrıntı vermekten kaçındı.

"ÇOK MUTLUYUM" DEDİ

TV8'de yayınlanan Gazete Magazin'in haberine göre; Melek Mosso, yeni ilişkisiyle ilgili yöneltilen soruya, "Çok mutluyum, insan güzel insanla karşılaşınca güzel oluyor. Zamana bırakalım" yanıtını verdi.

"NAZARA İNANIYORUM"

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini belirten Mosso, "Nazara inanıyorum, daha fazla konuşmayacağım. Sessiz olmak daha tatlı" sözleriyle ilişkisini şimdilik göz önünde yaşamayacağını ifade etti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Söylemezsem Olmaz programında gazeteci Uğur Kotan'ın aktardığı iddiaya göre Melek Mosso'nun gönlünü İspanyol bir isim çaldı. İkilinin Bodrum'da birlikte tatil yaptığı ve ilk kez objektiflere yansıdığı öne sürüldü. İddiaya göre yeni sevgilisinin, Mosso'yu uzun süredir hayranlıkla takip ettiği ve bu yakınlaşmanın zamanla aşka dönüştüğü belirtildi.