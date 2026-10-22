Kıbrıs’ta sahne alan Melek Mosso, konser sırasında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Nazardan korkup korkmadığı sorulan şarkıcı, nazara inandığını belirterek sahne öncesinde yaptığı uygulamaları paylaştı.

"HER SAHNE ÖNCESİ KULAĞIMIN ARKASINA KARA SÜRÜYORUZ"

Mosso, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Çok inanıyorum. Her sahne öncesi kulağımın arkasına kara sürüyoruz. Kara sürmek nazarı kovuyormuş, annem söyledi. Asistanım sürekli dua okur. Kendim de dua okuyorum sahne öncesi...”

SOSYAL MEDYADAKİ OLUMSUZ YORUMLARA DA DEĞİNDİ

Ünlü şarkıcı, kendisine sosyal medya üzerinden yöneltilen olumsuz yorumların da kendisini etkilediğini dile getirdi. Tanımadığı kişilerin eleştirileri karşısında zaman zaman kırıldığını ve üzüldüğünü belirten Mosso, bu duygularla başa çıkmaya çalıştığını söyledi.

Mosso, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“İnsanlar mutsuz kalkıyor. Gelmiş sizi mutsuz edecek. Beni tanımayan insanın eleştirisini ne yapayım? Her insan gibi tabii kırılıyorum ve dert ediyorum. Elimden geldikçe, ‘Dur sakin ol Melek’ diyorum.”