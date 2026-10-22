Şarkıcı Melek Mosso, İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias'ı ailesiyle tanıştırdığını açıkladı. Kıbrıs'taki bir otelde sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mosso, sevgilisinin annesiyle daha önce tanıştığını, bu kez babasıyla da bir araya geldiğini söyledi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Mosso, buluşmayı “Zaten annemle tanışıyordu, babam da tanışmak istedi. Çok güzel anlaştılar” sözleriyle anlattı.

PAMUKKALE'Yİ GÖRÜNCE BÜYÜLENDİ

Sevgilisini Göcek ve Pamukkale'ye götüren Mosso, Iglesias'a Türkiye'yi gezdirdiğini belirtti. Şarkıcı, “Pamukkale'yi görünce büyülendi. Denizli'yi zaten çok seviyorum; yeşil ve huzurlu bir yer” dedi. Mosso'nun aktardığına göre Iglesias da kendisine “Burası dururken İstanbul'da neden yaşıyoruz?” diye sordu.

Tatillerin kendisine moral verdiğini söyleyen Mosso, “Buna ihtiyacımız var. Sessizliğe ve sakinliğe ihtiyaç duyuyoruz. Onun ailesi de İspanya'da küçük bir yerde yaşıyor. Ekim ayında Göcek'te denize girmek çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

“NAZARA ÇOK İNANIYORUM”

Sosyal medyada sık paylaşım yapması ve hayatını göz önünde yaşaması nedeniyle nazardan korkup korkmadığı sorulan Mosso, şu yanıtı verdi:

“Nazara çok inanıyorum. Her sahne öncesi kulağımın arkasına kurum sürüyoruz. Annem, siyah sürmenin nazarı kovduğunu söylemişti. Asistanım sürekli dua okur, ben de sahneye çıkmadan önce dua ederim.”

Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara da değinen şarkıcı, kendisini tanımayan kişilerin eleştirilerini dikkate almak istemediğini, ancak zaman zaman bu yorumlara kırıldığını dile getirdi. Mosso, “Yine de elimden geldiğince 'Dur, sakin ol Melek' diyerek kendimi teselli ediyorum” dedi.