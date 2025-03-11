Bir süredir boşanacakları öne sürülen şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, birlikte çıktıkları Bali tatilinde zor anlar yaşadı.



Boşanma iddialarına "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok.” yanıtını veren çift, Bali'de Melek Mosso'nun alerji kapması nedeniyle hastanelik oldu.

'NAZAR ŞOV'



Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum. Bu vücutta olanı, nefesimle ilgili olan kısmı da beter. Halıfleks vs olan odada uyunca nefes alamıyorum. Ben bir iki krem ve hapla çözmeye çalışıyorum. Peki benim gibi alerjik olanlar neler yapıyor? Daha iyi çözümleri olan lütfen paylaşsın" ifadelerini kullandı.