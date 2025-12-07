Altı yıllık aranın ardından geçen yıl 15 Ekim 2024’te geri dönen Victoria’s Secret Fashion Show, markanın finansal performansında belirgin etkiler yaratmaya devam ediyor. Hisselerdeki sert iniş çıkışlar dikkat çekerken, şirketin son çeyrek rakamlarını açıklamasıyla tablo yeniden değişti. Victoria’s Secret, 2025 beklentilerini yükseltirken satışlarda son dört yılın en yüksek büyüme oranına ulaşıldığını duyurdu.

HİSSELER UÇTU

Victoria’s Secret hisseleri Ağustos 2021’de yaklaşık 75 dolara kadar çıkmış, Ekim 2023’te 14,5 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Şovun yeniden döndüğü 2024 Ekim ayı öncesinde hisseler 24 dolar civarındaydı. Defilenin ardından kısa sürede sert bir yükseliş yaşandı ve 13 Aralık’ta hisse fiyatı 48,71 dolara kadar tırmandı.

Ancak bu yükseliş uzun soluklu olmadı. Bahar ve yaz döneminde hisseler yeniden 20’li seviyelere düştü. Sonbaharla birlikte başlayan yukarı yönlü trend, 15 Ekim 2025’teki Victoria’s Secret Fashion Show’un ardından yeniden hız kazandı.

Şirketin 1 Kasım’da sona eren üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklaması sonrası tablo daha da netleşti. Victoria’s Secret, 2025’e yönelik beklentilerini yukarı çekerken, son dört yılın en yüksek çeyreklik satış büyümesini elde etti. Satışlar yüzde 9,2 artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmelerle şirketin hisseleri yüzde 15’in üzerinde değer kazandı ve 5 Aralık itibarıyla 49 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde ise hisse fiyatı 49,05 dolardan kapanış yaptı.

CEO Hillary Super, geçen yıl ağustos ayında üstlendiği görevin ardından ilk büyük geri dönüş sinyallerinin alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Super, 15 Ekim’deki ikonik moda gösterisinin sonbahar satışlarını “turbo” seviyesinde artırdığını belirterek, defilenin “seksiliğin yeni çağına nasıl evrildiklerinin belirleyici anı” olduğunu söyledi. Şirket, genç tüketiciyi hedefleyen Pink markasının da defile etkisiyle büyüme kaydettiğini, Pink iç giyim ürünlerinin satışlarının “yıllardır ilk kez” artış gösterdiğini açıkladı.

PİNK SATIŞLAR BÜYÜMEYE DÖNDÜ

Fashion Show’un geri dönüşü, hem ana marka hem de Pink için güçlü bir satış ivmesi yaratırken, şirketin yukarı yönlü revize edilen beklentileri yatırımcı ilgisini artırdı. Victoria’s Secret, yeni döneme umutlu girerken, hisselerdeki yükselişin devam edip etmeyeceği ise yılın geri kalan finansal performansına bağlı olacak.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.