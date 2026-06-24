İstanbul'un su sorununu 2071 yılına dek çözeceği belirtilerek ilk ihalesi 2012’de yapılan ve 2014 yılında temeli atılan Sakarya ilindeki Melen Barajı tamamlama inşaat işi, yaklaşık 15 milyar lira bedelle Limak İnşaat’a verildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Nihat Özdemir’in şirketi Limak İnşaat arasında 22 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalandığı belirtildi. İhalenin, davet usulüyle pazarlıkla gerçekleştirildiği belirtildi. İhaleye, Limak’la birlikte 4 şirket davet edildi. Projenin, 2030’lu yılların başında tamamlanması hedefleniyor.

TOPLAM 25 MİLYAR LİRA

2011-2018 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini yürüten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Melen Barajı’nı 7 Aralık 2016’da saat 14.59’da bitiriyoruz” demişti. Ancak kil çekirdekli kaya dolgu yerine silindirle sıkıştırılmış beton gövde ile yapılan barajın gövdesinde çatlaklar meydana geldi. Derin ve tehlike arz eden çatlaklar nedeniyle proje durduruldu.

DSİ Genel Müdürlüğü, Melen Barajı inşaatı için 2020’de yeni bir ihale daha yaptı. Melen Barajı’nın, bu ihalenin ardından başlayan inşaatla da bitmeyeceği anlaşıldı. İş, 2022’de tasfiye edildi. Devlet, Melen Barajı’na bugüne dek değişik tarihlerde açılan ihaleler kapsamında 10 milyar lira düzeyinde harcama yaptı. 14 yıldır bir türlü bitirilemeyen inşaat, 15 milyar lira bedelle bu kez de Limak İnşaat’a verildi.