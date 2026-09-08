23 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yapan İbrahim Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatmıştı.



4 Ağustos'ta Ankara Adliyesi'nde ifade veren Melih Gökçek'in ardından dün de oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek savcılıkta ifade verdi.





İki isim hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından Gökçek'in ifadesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.



"AYLIK GELİRİM 150 BİN TL"



Almanya'da satın alınan 15 daireli bina ile satın alınması konusunda 8,5 milyon euro bedel ile ön anlaşmaya varılan AVM'ye ilişkin sorulara yanıt veren Gökçek, Türkiye'den Almanya'ya yapılan milyonlarca euroluk para transferlerinin kaynağının kendisine ve çocuklarına ait taşınmazların satışından kaynaklandığını iddia etti.



Gökçek, taşınmazlardan elde edilen gelirin yanı sıra oğlunun düğününde takılan takıların ve çektikleri kredinin sonucunda Almanya'da milyonlarca euroluk yatırımların yapılabildiğini belirtirken, kendisi üzerine kayıtlı hiçbir taşınmazın olmadığını söyledi.



Eski milletvekili olması nedeniyle yalnızca emekli milletvekili maaşı aldığını ve aylık gelirinin 150 bin TL seviyelerinde olduğunu söyleyen Gökçek, yaklaşık iki saat süren ifadesinde üzerine atılı suçlamaların tamamını reddetti.