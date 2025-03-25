AKP'li Melih Gökçek, tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu hakkındaki mesajları büyük tepki çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısının "kocası hapise girmedi mi? Ne bu neşe?" paylaşımını fırsat bilen Melih Gökçek, bu paylaşımı alıntılayarak Dilek İmamoğlu hakkında tepki çeken bir paylayım yaptı.

Melih Gökçek'in, tepki çeken bu paylaşımı dakikalar içinde silmesi ve başka bir paylaşım yapması dikkat çekti.

GÖKÇEK'DEN İKİNCİ PAYLAŞIM

Melih Gökçek, daha sonra Dilek İmamoğlu ve oğlunun Saraçhane'de halka kalp işareti yaptığı fotoğrafın paylaşıldığı bir gönderiyi alıntılayarak "Ya hayret etmemek mümkün değil. Karısı da oğlu da sanki kutlama yapıyorlar" diye yazdı.