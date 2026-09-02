Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma, AKP kulislerinde de değerlendiriliyor.

AKP KAYNAKLARINDAN “SİYASİ AİDİYET” VURGUSU

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre AKP'li kaynaklar, yolsuzluk iddialarının kapsamlı biçimde incelenmesi ve sorumluluğu tespit edilen kişilerin siyasi konumlarına bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

“İKTİDARA YAKINLIK ENGEL OLMAMALI”

Partili kaynaklar, yolsuzlukla mücadelede kişilerin siyasi çevreleri veya iktidarla ilişkileri üzerinden farklı bir yaklaşım sergilenmemesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, yolsuzluk yaptığı tespit edilen kişiler hakkında uygulanacak yaptırımların siyasi aidiyetten bağımsız olması gerektiği vurgulandı. Gökçek hakkında yürütülen soruşturma için de aynı yaklaşımın geçerli olması gerektiği kaydedildi.

“SİYASİ KONUMU NE OLURSA OLSUN YAPTIRIM UYGULANMALI”

AKP kulislerindeki değerlendirmelere göre Gökçek dosyasında beklenti, soruşturma sonucunda yolsuzluk iddialarının somut biçimde ortaya konulması ve sorumluların belirlenmesi yönünde. Partili kaynaklar, yalnızca iddiaların araştırılmasının yeterli olmayacağını, yolsuzluk yaptığı tespit edilen kişilerin siyasi konumları ne olursa olsun yaptırımla karşılaşması gerektiğini dile getirdi.

GÖKÇEK DÖNEMİNE AİT DOSYALARIN AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

Öte yandan muhalif belediyelere yönelik operasyonların hız kazandığı dönemde, Mansur Yavaş yönetiminin Gökçek dönemine ilişkin daha önce ve önceki gün sunduğu milyarlarca liralık yolsuzluk dosyalarının akıbeti de yeniden gündeme geldi. Ankara'yı geçmişte yöneten Gökçek hakkında hazırlanan söz konusu dosyaların yıllar sonra soruşturmaya konu olup olmayacağı merak konusu oldu.