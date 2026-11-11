Melih Gökçek, kardeşi Deniz Gökçek için "O beni hayatı boyunca İslami konularda ikaz eden, tabiri caizse hocamdı" ifadesini kullandı.
Gökçek'in X hesabından paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"KARDEŞİM
DENİZ GÖKÇEK
BİRAZ ÖNCE HAK’KIN RAHMETİNE KAVUŞTU…
MEKÂNI CENNET,
KOMŞUSU RESÛLÛLLAH (SAV) OLSUN…
CENAZE NAMAZI İNŞAALLAH YARIN (PERŞEMBE)
ÖĞLE NAMAZINDA
HACI BAYRAM CAMİİNDE KILINACAK…
KARDEŞİM KİMDİR?
TANIMAYANLARA ANLATMAK İSTERİM…
BENİM ERKEK KARDEŞİM OLDUĞUNU
ÇOK KİMSE BİLMEZ…
O BENİ HAYATI BOYUNCA İSLAMİ KONULARDA İKAZ EDEN TABİRİ CAİZSE HOCAMDI.
İNTERNETTE
http://hasenat.net/index.html
PROGRAMI EN GELİŞMİŞ KURAN ARAŞTIRMA PROGRAMINI
AHMET DENİZ RUZMUYLA YAZAN KİŞİ KARDEŞİM DENİZ GÖKÇEK’TİR…
AŞAĞIDA ÖRNEĞİNİ ATTIĞIM TÜRKÇE KUR’AN MEALİNDEKİ
SES CANIM KARDEŞİMİN SESİDİR…
BU SES
İKİ CİHANDA DA UNUTULMAZ İNŞAALLAH…
ŞU ANDA YAPAY ZEKAYLA BİRÇOK
İSLÂMİ SİTE DENİZ’İN SESİNİ KULLANMAKTADIR.
DENİZ’İN RAHATSIZLIĞI SIRASINDA
ONU SEVENLERIN OKUDUKLARI ŞIFA AYETLERI, HATIMLER VE DUALARI VİDEOYA ÇEKİP BİZE GÖNDEREN YURT IÇINDE-YURT DIŞINDA Kİ TÜM KARDEŞLERIMIZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
HEPİNİZDEN RAB’BİM RAZI OLSUN, HAKLARINIZI HELAL EDİN…(AMİN)
PEYGAMBER EFENDİMİZİN,
KARDEŞİM DENİZ’İN VE TÜM GEÇMİŞLERİMİZİN RUHU İÇİN EL FATİHA…"