Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Sözcü TV programcısı Murat Ağırel’in, Gökçek ailesinin Türkiye’den gönderilen parayla Almanya’da şirket kurup apartman aldığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.
Gökçek, Almanya’da alınan dairelerin oğlu Ahmet Gökçek ve çocuklarının vatandaşlık başvurusu amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
“İKİ DAİRE ALDILAR”
TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, Melih Gökçek’in kendisine aktardığı bilgileri paylaştı. Burhan, Gökçek’in açıklamalarını şöyle aktardı:
-Oğlum Ahmet ve çocukları Almanya’dan vatandaşlık almak için bir şirket kurup iki daire aldılar. Tıpkı Mansur Yavaş’ın kızının İngiltere’deki daire alımında olduğu gibi kredi ve ipotek sistemi kullandılar.
*Ahmet Gökçek evini ve arabasını satarak parayı banka üzerinden yasal yollarla transfer etti.
Melih Gökçek böylece oğlu ve torunlarının Almanya vatandaşlığı almak istediğini de açıklamış oldu.
GÖKÇEK’İN ESKİ ALMANYA PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE
Gökçek’in açıklamalarının ardından, geçmiş yıllarda Almanya’ya yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımları da yeniden gündeme geldi.
Gökçek’in Almanya’yı eleştiren ve hedef alan sözleri ile oğlunun Almanya vatandaşlığı amacıyla şirket kurduğunu açıklaması dikkat çekti.
Gökçek’in paylaşımları şöyle:
11 Şubat 2017:
“Almanya özgürlükler düşmanı ülke... Sağa sola bundan sonra akıl vermeye kalkma Almanya... Akıl size lazım Almanya...”
22 Ağustos 2013:
“Peki birisi çıkar biz de Almanya’da bankada bekleyen Türk paralarını Türkiye’ye davet edelim derse birilerinin tepkisi ne olur acaba?”
28 Ekim 2016:
“Türkiye’den kaçan FETÖ’cülerin yeni mekânı Almanya. Sayın Merkel, alın tepe tepe kullanın. Ama dikkat edin üç gün sonra tepenize çıkmasınlar...”
ALMANYA’DAN VATANDAŞLIK ALMAK SANILDIĞI KADAR KOLAY DEĞİL
Gökçek’in açıklamalarının ardından Almanya’da vatandaşlık ve oturum şartları yeniden gündeme geldi.
Gökçek’in iddiasının aksine, Almanya’da şirket kurmak ya da apartman satın almak tek başına oturum veya vatandaşlık hakkı sağlamıyor.
ŞİRKET KURMAK OTURUM HAKKI SAĞLAYABİLİYOR
Almanya’da gerçek ve sürdürülebilir bir ticari faaliyet yürüten girişimciler, gerekli koşulları karşılamaları halinde şirketleri üzerinden oturum iznine başvurabiliyor. Ancak bu durum doğrudan vatandaşlık hakkı anlamına gelmiyor.
VATANDAŞLIK İÇİN 5 YIL ŞARTI
Almanya’da yasal olarak en az 5 yıl ikamet eden ve bunun yanı sıra çeşitli şartları karşılayan kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru şartlarının karşılanması ise vatandaşlığın otomatik olarak verileceği anlamına gelmiyor.
Gayrimenkul satın almak veya şirket kurmak da tek başına Almanya vatandaşlığına giden bir yol olarak kabul edilmiyor.