İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili sözleri yeniden gündem oldu.
OYUNCU TÜTÜNCÜ'DEN ÇARPICI YANIT
Yavaş'ın "Melih Gökçek dönemindeki ihalelere dair 40 civarında yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale alan firmaları anlatacağım. Ankara’dan 28 milyarlık ihale 20 firma arasında kalmış. Mansur Yavaş döneminde böyle bir şey olamaz" sözlerine Melih Gökçek, "Ben haram yemem" yanıtını verdi.
Melih Gökçek'in bu sözlerine ise ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Tütüncü, Gökçek'in sözlerine "Ekmek banarsın ekmek" karşılığını verdi.