Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya platformlarında çok konuşulan ve tepki çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Gökçek, son paylaşımında bu kez tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nu hedef aldı.
ÇİRKİNCE HEDEF GÖSTERDİ
Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nun Bodrum'da denizde çekildiği iddia edilen görüntülerini paylaşarak hedef aldı.
Gökçek, paylaşımına "Bilin bakalım Bodrum'da keyif yapan bu hanımefendi kim?" notunu düştü.
O PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI
Gökçek'in Dilek İmamoğlu'nu hedef aldığı paylaşımına kısa sürede tepki yağdı.
İşte o yorumlardan bazıları...
- "Utanmaz adam senin karını paylaşsa biri yine tepki gösteririm .kaç yaşına geldin be herif.."
- "Melih bey yaşınızdan başınızdan utanın artık, milletin karısıyla kızıyla uğraşmayı ne zaman bırakacaksınız?"
- "Ankara'yı parsel parsel satan adam gelmiş burada ahlak bekçiliği yapıyor."
- "Başkalarının özel hayatını gizlice çekip servis etmek ne zamandan beri siyaset oldu?"
- "Jelibon rezervi bulmuş gibi sevinmişsin yine. İnsanların özel hayatı seni ne ilgilendirir"
- "Sen önce Dinozor parkına harcadığın milletin parasının hesabını ver, sonra milletin tatilini sorgula."
- "Trollük yapmaktan belediye başkanlığı günlerini bile unuttun. Gerçekten yazık."
- "Bu ülkeye hiçbir faydanız dokunmadığı gibi bir de sürekli gündemi böyle seviyesiz şeylerle meşgul ediyorsunuz."