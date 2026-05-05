İktidara yakın bazı sosyal medya hesapları, Afrika kökenli geleneksel dansa ait görüntüleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikte çekilmiş gibi paylaştı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de videoyu aynı iddiayla yayımlaması sonrası kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntüler, İBB’yi hedef alan bir kampanyaya dönüştü.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Ancak yapılan incelemeler, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Teyit.org’un araştırmasına göre video ilk olarak 4 Mart 2026 tarihinde sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerdeki dansçının Emmanuelle Ndiaye olduğu belirlenirken, sanatçının sosyal medya hesabında konum bilgisinin Fransa olduğu tespit edildi.

İBB İLE BAĞLANTISI YOK

Teyit.org’un ulaştığı Emmanuelle Ndiaye de videonun Marsilya’da çekildiğini doğruladı. Böylece görüntülerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı netleşti.

Tersine görsel arama ve kaynak analizleri de videonun bağlamından koparılarak yanlış şekilde servis edildiğini ortaya koydu.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Teyit.org ulaştığı bulguları şöyle sıraladı:

Sosyal medyada Afrika geleneksel dansı yapan bir kadının videosunun İBB’nin kültür sanat etkinliğinde kaydedildiği iddia edildi.

Tersine görsel arama sonucuna göre video ilk olarak 4 Mart 2026’da paylaşılmış.

İlk paylaşımı yapan kişi videodaki dansçı Emmanuelle Ndiaye.

Ndiaye, Instagram profilinde konumunun Fransa olduğunu belirtmiş.

Teyit’in iletişime geçtiği Emmanuelle Ndiaye, kendisinin Fransız olduğunu ve iddiaya konu videonun Marsilya’da kaydedildiğini aktardı.

Yani, bu dansın sergilendiği etkinlik bir İBB kültür sanat etkinliği değil.