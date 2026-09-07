Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.
Burada ifadeleri alınan Gökçek çifti, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
GÜLEREK KARŞILIK VERDİ
Gökçeklerin adliyeden çıkışı esnasında Ahmet Gökçek'in basın mensuplarının sorularına gülerek karşılık verdiği görüldü.
MELİH GÖKÇEK DE SAKIZIYLA GÜNDEME OLMUŞTU
Melih Gökçek de 4 Eylül'de soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne gelmiş, adliyeye girişinde ağzındaki sakız dikkat çekmişti.
Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatılmıştı.