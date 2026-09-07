Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek'in Almanya'da kurduğu şirkete Türkiye üzerinden milyonlarca euro para transferi yapıldığı ortaya çıkmış, milyonlarca euroluk gayrimenkul alımında bulunan şirket hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "Oğlum, gelinim ve torunlarım Almanya'dan vatandaşlık almak için bu şirketi kurdu" ifadelerini kullanmıştı.
Sözcü TV programcısı Murat Ağırel'in konuya ilişkin belgeleri paylaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla re'sen soruşturma başlatmıştı.
Melih Gökçek, 4 Ağustos'ta Ankara Adliyesi'ne gelerek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verirken, savcılık iddialara konu Hülya Gökçek ve Ahmet Gökçek'in de ifadesinin alınmasını talep etmişti.
OĞUL VE GELİN GÖKÇEK ADLİYEDE
Savcılığın talebinin ardından Hülya Gökçek ve Ahmet Gökçek, haklarındaki iddiaya ilişkin ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.
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