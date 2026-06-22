CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AKP'ye katıldı; Koç'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Koç'un AKP'ye geçişinin ardından, eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in daha önceki açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haymana Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediye arasında yaşanan pankart tartışmasının ardından Levent Koç ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

'400 MİLYON TL ALDI'

Gökçek, "Mansur, Haymana Belediyesi'ne bu hafta içinde 400 milyon veriyor. Mansur'a anlayacağı dilden hitap etti; Mansur'dan parayı aldı" ifadelerini kullandı.

Gökçek, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Levent Koç, Mansur‘dan aldığı para karşılığı Mansur‘a destek vermeyi kabul etti. Benden söylemesi, tam sırası, sıkıştırın Mansur‘u alın parayı."

HIZLI ÇARK ETTİ

Levent Koç'un AKP'ye geçişi sonrası Gökçek, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Gökçek açıklamasında, "Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den AKP'ye geçti. Dün attığım tweetle Mansur'un gayretini boşa çıkarttık. Bu daha başlangıç, daha neler olacak neler" ifadelerini kullandı.