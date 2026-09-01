Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, Almanya’daki mal varlığının yasal yollarla transfer edildiğini ve oğlu ve torunlarının Alman vatandaşı olmak amacıyla şirket kurduklarını söyledi.

KULİSLERE YANSIDI

Hakkında soruşturma açılan Gökçek, oğlunun aldığı daire sayısının 2 adet olduğunu savundu. Gökçek hakkında soruşturma açılması ve ifadeye çağırılması “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a operasyon hazırlığı” olarak da yorumlamıyor. Ankara kulislerinde “Gökçek’e dokunulmadan Yavaş’a operasyon yapılması tartışma yaratırdı’’ yorumları yapılıyor.

Gökçek’in AKP Ankara Milletvekili oğlu Osman Gökçek, Meclis’te, Mansur Yavaş hakkında karton bardak ve çöp poşeti ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti. Gökçek, basın toplantısına bu görselle gelmişti.

SUÇ DUYURUSU

Mansur Yavaş, Gökçek hakkında Ankapark dahil kamuyu 55 milyar lira zarara uğrattığı gerekçesiyle 97 ayrı suç duyurusunda bulunmuş, ancak bunlardan büyük bölümü için takipsizlik kararı verilip Gökçek ifadeye bile çağrılmamıştı.