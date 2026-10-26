Süper Lig’in 9’uncu haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor’u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin orta saha oyuncuları Melih Kabasakal ve Ernest Muçi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk yarı kötü bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Melih Kabasakal, “İlk yarı maça çok kötü başladık. Sonuna kadar da kötü oynadığımızı düşünüyorum. Soyunma odasına girdiğimizde kendi adımıza söz verdik. Çıkacağız, gereğini yapacağız diye. Çıktık, 45 dakikada gereğini yaptık. Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. İkinci yarı çok iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Galibiyet için çok mutluyuz" diye konuştu.

'SOYUNMA ODASINDA BİRBİRİMİZE SÖZ VERDİK'

Devre arasında soyunma odasında yaşananlara da değinen Kabasakal, "Soyunma odası özel ama birbirimize söz verdik, toparlanmamız gerektiğini söyledik. Birlik olduk, beraber olduk ve ikinci yarıda bunu sahaya yansıttık" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA MAÇINA ODAKLANACAĞIZ'

Önlerindeki maçlara da değinen Kabasakal, "Bundan sonraki süreç için de Avrupa'da iyi gidiyoruz. Şimdi ligde çok önemli bir maçımız daha var. Antep maçı. O maçı da kazanıp Avrupa maçına odaklanacağız. Ama ilk önce ligdeki Antep maçı var. İnşallah onu da kazanır, yolumuza, serimize devam ederiz" diye konuştu.

MUÇİ: HER MAÇA CİDDİ BİR ŞEKİLDE BAŞLAMALIYIZ

Ernest Muçi ise karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını ancak ikinci yarıda ortaya koydukları performansla galibiyete ulaştıklarını dile getirdi. Muçi, "Öncelikle iyi bir başlangıç yaptığımız bir maç olmadığını söyleyebilirim. Ama ikinci yarı tam tersine çok iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi söyleyebilirim. Tam hatırlayamıyorum ama 15 dakika içerisinde gerçekten çok tehlikeli bir takım olduğumuzu da göstermiş olduk. Beraberliği yakaladık, aynı zamanda galibiyet golünü de attık. Bu maçtan çıkarmamız gereken şey ise gerçekten her maça ciddi bir şekilde başlamamız ve bunu sürdürmemiz gerektiği" dedi.

Takımın hücum gücüne ve yaptığı asistlere ilişkin de konuşan Muçi, "İleri uçta çok kaliteli oyuncularımızın olması bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Atak yapma becerisi çok yüksek bir takımız çünkü. Nitekim benim yapmış olduğum paslar da asiste dönüşüyor. Önemli olan gerçekten buna inanmak ve bunu başarabileceğimize inanmaktı. Çok kaliteli oyuncularla oynamak bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.