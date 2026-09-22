39’uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, kupayı 9’uncu kez kazanma başarısı gösterdi.

Kupalarla dolu bir sezon geçirme temennisinde bulunan Melih Mahmutoğlu, “Sezona kupayla başlamak hem moral hem de takımın güveni açısından önemlidir. Çünkü Hem Euroleague hem de de ligde önümüzde yoğun bir tempo başlayacak. Sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Bunu konuşuyoruz aramızda. Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş’a her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da maçı sonuna kadar bırakmayan, iyi basketbol oynayan bir ekip. İki taraf için de ilk maçlar zorlu. Yeni oyuncularımız var, onların da yeni oyuncuları var. İki tarafın da alışması için süre lazımdır. İyi basketbol olmayabilirdi sahada ama kazanmak önemli. Kupayı müzemize götürdüğümüz için tüm takıma, camiama teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. Mutluyuz, çok fazla vaktimiz yok. Cuma günü Bologna maçıyla Euroleague başlayacağız. İnşallah bu sezon kupalarla dolu bir sezon olur. Herkes için güzel bir sezon olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘TAKIMIN NEREDE OLDUĞUNU GÖRDÜK’

Yeni transferlerle ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli basketbolcu, “Hepsi Avrupa’da Euroleague tecrübesi olan oyuncular. Sonuçta bu atmosfere alışkın olmak da önemli. Bugün oynayan herkes bu atmosferde oynamayı bildi. Özellikle maçın başı çok önemli bu tarz maçlarda. Biz de iyi başladık, farkı açtık. Sonrasında bazı dönemler Beşiktaş geri gelir gibi oldu ama Süper Kupa’da da bu maçta da takımın nerede olduğunu gördük. Yeni oyuncuların da katılmasıyla beraber daha da iyi olacaktır. İnşallah hepimiz için sakatlıksız, güzel bir sezon olur” diye konuştu.

‘ÖNÜMÜZDE HEDEFLEDİĞİMİZ 3 KUPA DAHA VAR’

Mücadele ettikleri tüm kulvarlarda kupanın talibi olduklarını söyleyen Melih Mahmutoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Muazzam bir ortam. Dün basın toplantısında da söyledim. Bizler basketbolcular olarak çok keyif alıyoruz. Güzel bir ortam vardı. Ben kendi taraftarıma çok teşekkür ediyorum, buraya geldiler bizi sonuna kadar desteklediler. Şimdi Cuma günü Bologna maçını bekliyoruz. Yoğun bir Euroleague serüveni başlıyor. Önümüzde hedeflediğimiz 3 kupa daha var. Onları da alırız adım adım bakacağız. Daha yolun çok başındayız. Bu takım güzel bir takım oldu. içerde ortam da gayet iyi. Dediğim gibi inşallah güzel bir sezon olur.”