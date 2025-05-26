Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra ikinci kez Euroleague şampiyonu oldu.

İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesinde kaptan Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Melih Mahmutoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize Avrupa şampiyonluğunu sevinci yaşattığımız için gururluyuz. Bu takım bu sene bu şampiyonluğu hak etti. Bu sene gösterdiği performanstan dolayı gerçekten... Taraftarımıza, ülkemize, camiamıza armağan olsun bu kupa... Fenerbahçe her zaman buralarda.... Final Four'da, şampiyonluklarda... O yüzden bir kere daha takımım adına tüm oyuncularla, çalışan bütün ekiple herkesle gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten burada emek çok... Çalışan bütün insanlar, malzemecimizden masörüne, doktoruna herkes gerçekten bu kupa için emek çok verdik bütün sene... Sonunda da bu kupaya ulaştığımız için çok mutluyuz. Ama şimdi önümüzde Türkiye Ligi var. Onu da kazanacağız. Sezonda olan bütün kupaları almak istiyoruz. Çünkü bu camia, bu kulüp gerçekten bunu her zaman hak ediyor."