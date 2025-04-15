Sultanlar Ligi Yarı Final Serisi 3’üncü maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 2-1’e getiren sarı-lacivertliler, finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından takımın tecrübeli isimlerinden Meliha Diken, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 4’üncü setine oyunu domine ederek başladıklarını ve bunun final setine yansıdığını belirten Meliha Diken, “Hiçbir zaman pes etmedik, özellikle 3’üncü sette ilk başta öndeydik gibi hissettim ama son anlarda kaybettiğimizi fark ettim. Ama 4’üncü sete 2-1 geride başladık. O yüzden oyunu domine ederek başladık. Bu bizim için çok önemliydi ve bu 5’inci sete yansıdı. O sebeple 5’inci seti rahat kazandık" diye konuştu.

'MENTAL GÜÇ ÖNEMLİ'

Voleybolda mental sağlamlığın önemine değinen Diken, "Mental olarak bütün seti oynamadıktan sonra ve soğuk girdiğinizde oyunda sürekli oynayan kızlar ve zorlu servisler var. Büyük alanda manşet almam gerekiyor. Ayrıca pasörü en doğru noktaya yönlendirmek zorundayım. Bu, sakin kalmam açısından çok zor bir şeydi. Bunu dediğim gibi bazen ben de başaramıyorum. Bunu yapabildiğim için mutluyum" şeklinde konuştu.

‘YALNIZCA VAKIFBANK’I DÜŞÜNECEĞİZ’

Finaldeki rakiplerinin Vakıfbank olacağına dikkat çeken Diken, sözlerini şöyle tamamladı: "Yalnızca Vakıfbank’ı düşüneceğiz. Bu maçtan sonra kafamızın rahat kalması gerekiyor. Bu 3 zorlayıcı maçtan sonra çok daha hazır olduğumuzu düşünüyorum. Finalde her şey olabilir, biliyorsunuz 3 maç üzerinden oynanacak. Belki de 5 maça uzayabilir. Yarından itibaren düşünmeye başlayacağız."