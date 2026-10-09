Şarkıları ve sahne performansıyla tanınan Melike Şahin, özel hayatında yeni bir döneme adım attı. Uzun süre birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenen ünlü şarkıcı, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Hamilelik sürecinden paylaştığı karelerle takipçilerinin karşısına çıkan Şahin'den gelen müjdeli haber, hayranlarını sevindirdi.

MELİKE ŞAHİN'İN OĞLU DÜNYAYA GELDİ

Duyuldu Mu'nun haberine göre, erkek bebek bekleyen Melike Şahin bebeğini kucağına aldı. Şahin ve eşi Sedat Arpalık, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

OĞLUNA VERECEĞİ İSİM MERAK EDİLİYOR

Anne olmanın sevincini yaşayan Melike Şahin'in oğluna hangi ismi vereceği henüz açıklanmadı. Ünlü şarkıcının bebeğinin ismi, hayranları tarafından merakla bekleniyor.