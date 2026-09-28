Şarkıcı Melike Şahin, anne olmak için gün sayıyor. 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenen Şahin, geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeğini beklediğini açıklamıştı.

İlk çocuklarını kucaklarına almak için hazırlanan çiftin bir erkek bebeği olacak. Hamileliğinin son dönemlerinde olan Şahin, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaşarak heyecanını takipçileriyle paylaştı.

“BEKLİYORUM, BEKLİYORUM, BEKLİYORUM...”

37 yaşındaki şarkıcı, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Şahin, paylaşımına “Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum...” notunu düştü.

Şahin'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

“BU GÜZELLİĞİ OĞLUMA BORÇLUYUM” DEMİŞTİ

Melike Şahin, geçtiğimiz ağustos ayında verdiği konserde annelik heyecanından da söz etmişti.

Şarkıcı, “Anne olmadan önceki son iki konserim. Bu sürecin en güzel yanı ise yüzüme vuran güzellik. Bu güzelliği de oğluma borçluyum” ifadelerini kullanmıştı.

Şahin ve Sedat Arpalık, oğullarını kucaklarına almak için gün saymaya devam ediyor.