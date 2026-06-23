Hamileliğinin son aylarına giren ve bir yandan konserlerine devam eden Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti. Karnı burnunda verdiği pozlarla beğeni toplayan sanatçı, bir konserinde açılan pankartı fark edince verdiği tepkiyle de gündem oldu.