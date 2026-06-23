Hamileliğinin son aylarına giren ve bir yandan konserlerine devam eden Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti. Karnı burnunda verdiği pozlarla beğeni toplayan sanatçı, bir konserinde açılan pankartı fark edince verdiği tepkiyle de gündem oldu.
KONSER TEMPOSU DEVAM EDİYOR
Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin, yoğun sahne programına ara vermeden devam ediyor. Hamileliği nedeniyle dinlenmesi gerektiğine yönelik yorumlar yapılsa da sanatçı konserlerini sürdürerek hayranlarıyla buluşmayı sürdürüyor.
Son olarak Harbiye'de sahne alan Şahin, performansı ve enerjisiyle izleyicilerden büyük ilgi gördü.
FİRUZE'Yİ OTURURAK SÖYLEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Antalya konserinde olduğu gibi Denizli konserinde de Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı "Firuze"yi oturarak seslendiren sanatçı, güçlü yorumu ve sahne hakimiyetiyle beğeni topladı.
Hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde olmasına rağmen sahnedeki rahat tavırları dikkat çeken Şahin, konser boyunca izleyicilerden yoğun alkış almıştı.
HAMİLELİK POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Melike Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı son kareler de takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Belirginleşen hamilelik karnıyla verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Hayranları, sanatçının hem sahnedeki enerjisine hem de hamilelik sürecindeki doğal paylaşımlarına övgü dolu mesajlar gönderdi.
Günün Trend Haberleri
MELİKE ŞAHİN'İ GÜLDÜREN PANKART
Konser sırasında hayranlarından birinin açtığı pankart ise sanatçının yüzünde tebessüm oluşturdu. Üzerinde "Sen zaten çoğalmalıydın" yazan pankartı sonradan fark eden Şahin, o anı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini de güldürdü.
Ünlü sanatçı paylaşımında, "Ya dün gözüm seçememişti. Bugüne kısmetmiş. Bayılacağım, gülmekten" ifadelerini kullandı.
Şahin'in bu paylaşımı da kısa sürede sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.