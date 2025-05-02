Şu sıralar 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğunda oturan şarkıcı Melike Şahin, 2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Sedat Arpalık ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

6 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız bir nikâh töreniyle taçlandıran çift, bu mutlu haberi "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notuyla paylaşmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin birlikteliği ise zaman zaman sosyal medyada paylaşılan pozlarla ve aralarındaki yaş farkıyla gündeme geliyor.

Aralarında 10 yaş fark olan çiftin aşkı doludizgin devam ediyor. Her konserinde eşini yalnız bırakmayan Sedat Arpalak, Şahin'in önceki akşamki konserine gelemedi.

"KOCAM İYİ BİR İNSAN"

Şarkı söylediği sırada seyircileriyle sohbet eden ünlü isim, 'Kocam da gelmedi, aklım onda kaldı, genelde kaçırmaz ama şehir dışında bugün. Hançer'i yazdığım adamlar çok kötü adamlardı. Kocam çok iyi bir insan neyse ki.' diyerek bir kez daha eşine aşkını dile getirdi.