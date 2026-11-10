Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Melike Şahin, müzik kariyerine lise yıllarında Timur Selçuk'tan şan dersleri alarak başladı. 2017 yılına kadar Baba Zula'nın vokalistliğini üstlenen şarkıcı; “Canın Beni Çekti”, “Nasır” ve “Diva Yorgun” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2021'de “Merhem”, 2024'te ise “Akkor” albümünü yayımlayan Şahin, 2025 sezonunda O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda da oturdu.