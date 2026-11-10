Şarkıcı Melike Şahin, annelik heyecanını sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Ekim ayında oğlu Ali Robin'i dünyaya getiren Şahin, bu kez bebeğiyle verdiği pozları yayımladı. Fotoğraflarda şarkıcının yakasında taşıdığı “Diva Yorgun” yazılı altın takı da gözlerden kaçmadı.
YAKASINDAKİ ALTIN TAKI MERAK UYANDIRDI
Melike Şahin'in özel tasarım takısının doğum hediyesi olduğu öğrenildi. Üzerinde şarkıcının sevilen şarkılarından “Diva Yorgun”un adını taşıyan altın takının kim tarafından hediye edildiği ise açıklanmadı.
2023 YILINDA EVLENMİŞTİ
Melike Şahin, yaklaşık altı yıl birliktelik yaşadığı iş insanı Sedat Arpalık ile Mayıs 2023'te sade bir törenle evlendi. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evliliklerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
Şahin, evliliklerinin ikinci yıl dönümünde eşine “Dünyada 8., dünya evinde ve garip'le 2. yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam” sözleriyle seslenmişti.
HAMİLELİĞİNİ KONSERİNDE DUYURMUŞTU
Şarkıcı, 28 Nisan 2026'da İstanbul'da verdiği konserde hamile olduğunu sahneden açıklamıştı. Ekim ayında bir erkek bebek dünyaya getiren Şahin ve Arpalık çifti, oğullarına Ali Robin adını verdi.
Günün Trend Haberleri
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Melike Şahin, müzik kariyerine lise yıllarında Timur Selçuk'tan şan dersleri alarak başladı. 2017 yılına kadar Baba Zula'nın vokalistliğini üstlenen şarkıcı; “Canın Beni Çekti”, “Nasır” ve “Diva Yorgun” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2021'de “Merhem”, 2024'te ise “Akkor” albümünü yayımlayan Şahin, 2025 sezonunda O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda da oturdu.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.