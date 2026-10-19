Şarkıcı Melike Şahin, yeni doğan oğluyla ilk fotoğraflarından birini takipçileriyle paylaştı. Anne-oğul pozuyla mutluluğunu paylaşan Şahin, bebeğinin adının Ali Robin olduğunu da duyurdu.

OĞLUNUN ADI ALİ ROBİN OLDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melike Şahin, anne olmanın sevincini yaşıyor. Yeni doğan oğluyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayımlayan şarkıcı, bebeğinin adını da açıkladı. Şahin'in oğluna Ali Robin ismini verdiği öğrenildi.

ROBİN İSMİNİN ANLAMI NE?

Robin ismi, Avrupa'da Robert adının kısaltılmış ve sevgi ifadesi taşıyan biçimi olarak kullanılıyor. Germen kökenli Robert ismi, Eski Fransızca üzerinden yayılan biçimiyle “şöhreti parlak olan kişi” anlamıyla ilişkilendiriliyor.

Robin, Batı ülkelerinde hem erkek hem de kadın adı olarak kullanılabiliyor. Ayrıca Robin isminin Kürtçe kökenli bir anlamı da bulunuyor. Bu anlamıyla isim, “aydınlık” ve “güneşi görmek” ifadeleriyle açıklanıyor.

ROBİN KUŞU NEYİ SİMGELİYOR?

Robin, aynı zamanda kızılgerdan ya da nar bülbülü olarak bilinen küçük bir ötücü kuş türünün İngilizce adıdır. Erithacus rubecula adıyla bilinen kızılgerdan, turuncu-kırmızı göğsü ve kahverengi-zeytin tonlarındaki sırtıyla tanınıyor.

Kültürlerde ve manevi inanışlarda robin kuşu; yenilenmenin, baharın gelişinin ve iyi şansın sembolü olarak kabul ediliyor. Doğayla ilişkilendirilen bu anlamlar da Robin ismine farklı bir çağrışım katıyor.