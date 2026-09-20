Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede bugün saat 12.00 sıralarında silahlı kavga meydana geldi. KIRAATHANEDE ÇIKAN TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Edinilen bilgiye göre, kıraathane çalışanı O.Ö. ile iş yerine gelen husumetlisi E.K. (47) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olayda O.Ö., yanında bulunan av tüfeğini çekerek husumetlisi E.K.'ye ateş açtı. KARNINDAN VURULAN E.K. AĞIR YARALANDI Tüfekten çıkan saçmaların karnına isbat etmesiyle E.K. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak acil tedavi altına alındı. E.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. KAÇAN ŞÜPHELİ POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU Olayın ardından kaza yerinden kaçan şüpheli O.Ö., bir süre sonra kendiliğinden polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan O.Ö.'nün emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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