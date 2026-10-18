Oyuncu Melis İşiten, Sarp Bozkurt'un YouTube programı “Acı Sohbet”e konuk oldu. 2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen ve bu evlilikten Ada adında bir kızı olan İşiten, ilişkilerinin sona ermesinin ardından özel hayatıyla ilgili zaman zaman yaptığı açıklamalara bir yenisini ekledi.

“BİR AY İÇİNDE EVLENİP ÇOCUK GETİRDİM”

Üniversite yıllarında uzun ve güzel bir ilişki yaşadığını anlatan Melis İşiten, zamanla sona eren ilişkisini alışkanlıklar ve ortak arkadaş çevresi nedeniyle bitiremediğini söyledi. İşiten, hiç tanımadığı birini kafede gördüğü gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Üniversitede çok uzun ve güzel bir ilişkim vardı ama hikaye bir yerde bitti, alışkanlık ve ortak arkadaş ortamı yüzünden bir türlü ayrılamıyorduk. Bir gün kafede hiç tanımadığım birini gördüm ve 'Bana bir şey oluyor' dedim. O akşam sevgilime gidip 'Sana bir şey hissetmediğimi anladım, ilişkimiz bitmiş' diyerek ayrıldım.”

Bu kararının ardından arkadaş grubunun kendisiyle iletişimi kestiğini belirten oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaş grubum benimle konuşmayı kesti. Sonra kafede gördüğüm o adamla 1 ay içinde evlenip dünyaya çocuk getirdim.”

URAZ KAYGILAROĞLU HAKKINDAKİ SÖZLERİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Melis İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile nikâh masasına oturmuş, çiftin kızları Ada 2016 yılında dünyaya gelmişti. Evliliklerini 2019'da sonlandıran ikili, kızları için iletişimlerini sürdürdü.

İşiten'in daha önce Uraz Kaygılaroğlu hakkında söylediği “Bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu” sözleri de dikkat çekmişti.