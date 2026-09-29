AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte 5 ayda 2 milyar TL'nin üzerinde getiri sağladığının ortaya çıkmasının ardından, sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da SPK tarafından tasfiye kararı alınan fonlardan üç ayda 11 milyar TL'lik para çekme işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Melis Sandal'ın tüm mal varlığına el konuldu. Öte yandan fon skandalı soruşturması kapsamında Cihan Sütşurup’un da tüm mal varlığına el konuldu. İkili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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