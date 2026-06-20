Son dönemde Delikanlı dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen, sezonun sona ermesiyle birlikte tatil sezonunu açtı. Yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmeye çekilen oyuncu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini üzerine topladı. Daha önce Sadakatsiz dizisindeki "Derin" karakteriyle adından sıkça söz ettiren Sezen, son projesinde Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci ile birlikte rol almıştı fakat dizinin kısa sürede final yapmasının ardından ünlü oyuncu, sezon yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI Deniz kenarında sakinliğin tadını çıkaran Sezen, tatili boyunca kitap okuyarak ve dinlenerek vakit geçirdi. Ünlü oyuncu, doğal halleriyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından peş peşe tatil kareleri paylaşan Melis Sezen, denizde verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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