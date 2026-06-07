Başarılı oyuncu Melis Sezen, gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Yayında hem kariyerine hem de özel hayatına dair soruları yanıtlayan Sezen, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

“ÖZEL HAYATIM ÖZEL AMA GİZLEMİYORUM''

Aşk haberlerinin zaman zaman gündeme geldiğini belirten Sezen, özel hayatını bilinçli olarak gizlemediğini söyledi.

Ünlü oyuncu, “Aşk haberlerim çıkıyor, özel olarak gizlemiyorum. Çok önceydi. Tarihin tozlu sayfalarına doğru gitmiştir. Özel hayat özel bir şey ama olursa da olur” ifadelerini kullandı.

Zaman zaman magazin basınında görüntülendiğini söyleyen Sezen, “Yemeğe gidiyorum, yakalıyorlar da ara sıra. Ama denk gelmemiştir” dedi.

“SEVGİLİM YOK'' DİYEREK GÜLDÜ

Programda ilişki durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Melis Sezen, şu an sevgilisi olmadığını belirterek kahkahalarla karşılık verdi.





''VARSA KOCA YÜREKLİ BİRİ OLSUN''

Aşk beklentisine dair soruya da yanıt veren Sezen, hayatına girecek kişide karakterin önemli olduğunu vurguladı.

“Varsa koca yürekli, adam gibi adam. Annem de ‘adam gibi adamsa gelsin’ diyor. Hayırlısı” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Sezen’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, programdaki samimi tavırları da dikkat çekti.