MELİS SEZEN'İN BODRUM TATİLİ
Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola veren Melis Sezen, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Cennet Koyu'nda arkadaşıyla vakit geçiren ünlü oyuncu, gün boyunca denize girip güneşlenirken enerjik halleriyle dikkat çekti.
MELİS SEZEN İSKELEYE KADAR YÜZDÜ
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melis Sezen, Bodrum Cennet Koyu'nda arkadaşıyla tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Formunu koruduğu görülen ünlü oyuncu, denizin ortasındaki iskeleye kadar yüzdü. Burada eğlenceli anlar yaşayan Sezen, zıplayarak keyifli vakit geçirdi.
Deniz keyfinin ardından iskelede güneşlenen Melis Sezen, kısa bir mola vererek tatilinin tadını çıkardı. Oyuncunun Bodrum'daki rahat ve neşeli halleri objektiflere böyle yansıdı.
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ARKADAŞINA POZ VERDİ
Yaz sezonunun keyfini çıkaran oyuncu, plajda uzun süre arkadaşının kamerasına poz verdi. Bol bol fotoğraf çektiren Sezen, ardından iskeleye geçerek Ege'nin serin sularına kendini bıraktı.
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