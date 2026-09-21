“Sadakatsiz” dizisindeki Derin karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Melis Sezen, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sezen'in emniyette verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Hakkındaki uyuşturucu iddialarını reddeden oyuncu, hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını ve uyuşturucu madde sattığı bilinen kişilerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Sezen ayrıca ifadesinde aylık gelirinin ortalama 400 bin TL civarında olduğunu belirtti.

MELİS SEZEN'İN AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

Oyuncu olarak çalıştığını belirten Melis Sezen, ifadesinde aylık gelirinin ortalama ''400 bin TL'' civarında olduğunu söyledi.

Sezen, telefonunda ve kullandığı uygulamalarda ayrıca bir şifreleme bulunmadığını, yalnızca ana ekran giriş şifresinin olduğunu da ifade etti.

“HAYATIMDA HİÇBİR UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM”

Melis Sezen, ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını ve kullanılmasını tasvip etmediğini söyledi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığı bilinen herhangi biriyle irtibat kurmadığını belirten oyuncu, kimseyi aracı kılmadığını ve herhangi bir para transferi yapmadığını savundu.

Sezen ayrıca gece hayatının yok denecek kadar az olduğunu, iş dışında davetler haricinde parti ve benzeri organizasyonlara katılmadığını ifade etti.

MELİS SEZEN HAKKINDAKİ İHBARI REDDETTİ

Sezen, kendisi hakkında yapılan ihbarın gerçeği yansıtmadığını savunarak hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını ve kimseye uyuşturucu madde ikram etmediğini söyledi.

Oyuncu, hakkındaki iddialarla ilgili somut bir delil bulunmadığını öne sürerek kan ve kıl örneklerini vermeye hazır olduğunu, yapılacak testlerin negatif çıkacağından emin olduğunu belirtti.

''Ailemle yaşayan aile yaşantısı bulunan birisiyim ya evimde ya da sette çekimde işteyimdir. Aile bağları güçlü bir ailemiz vardır. Uzun yıllardır annem ve kardeşim ile yaşarım. Uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmayan birisi hakkında böyle bir ihbar yapılması tamamen itibar suikastı maksadıyla yapılmıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.” dedi.

“GECE HAYATIM YOK DENECEK KADAR AZ”

Ailesiyle yaşayan bir hayatının olduğunu belirten Melis Sezen, genellikle evinde veya sette olduğunu söyledi. Oyuncu, ailesiyle bağlarının güçlü olduğunu ve uzun yıllardır annesi ve kardeşiyle yaşadığını ifade etti.

Sezen, kendisi hakkında yapılan ihbarın gerçeği yansıtmadığını savunarak uyuşturucuyla herhangi bir ilgisinin olmadığını belirtti.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Kimseyi aracı kılmadım kimseye para transferi yapmadım. İş dışındaki davetler dışında gece hayatı olmayan birisiyim bu sebeple parti vb organizasyonlar düzenlemem. Uyuşturucu madde kullanmıyorum, gece hayatım yok denecek kadar azdır bu sebeple bu ortamlara davet edilecek, davet edilse bile bu gibi ortamlara katılacak birisi değilim. Dolayısıyla şahit olduğum bir durum söz konusu değildir."

MELİS SEZEN SERBEST BIRAKILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Melis Sezen, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Sezen'in ifadesinde yöneltilen iddiaları reddettiği ve uyuşturucu kullanmadığını savunduğu aktarıldı.