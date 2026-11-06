Oyuncu Melis Sezen, Netflix'in Türkiye'deki 10'uncu yıl kutlamasında yer aldı.
Özel davete katılan Sezen, kırmızı renkli elbise tercihiyle gecede objektiflerin karşısına çıktı.
Ünlü oyuncu, davette uzun ve vücudu saran kırmızı bir elbise giydi; göğüs bölümünde dantel detayları bulunan ve derin dekoltesiyle dikkat çekti.
Ayrıca saçlarını açık bırakan oyuncu, görünümünü sade aksesuarlarla tamamladı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Melis Sezen'in davette giydiği kırmızı elbise, sosyal medyada da gündeme geldi.
Oyuncunun kıyafet tercihiyle ilgili kullanıcılar çeşitli yorumlarda bulundu.