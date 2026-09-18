Oyuncu Melis Sezen, 18 Eylül 2026'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Gelişmenin ardından Melis Sezen'in neden gözaltına alındığı ve özel hayatına ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Melis Sezen neden gözaltına alındı? Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler.

MELİS SEZEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Melis Sezen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri yönünde talimat verildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sezen'in de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltı kararı, tek başına bir kişinin suçlu olduğu anlamına gelmiyor; soruşturma sürecindeki işlemler devam ediyor.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997'de İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu.

12 yaşından itibaren drama eğitimi alan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı. Tiyatro çalışmalarının ardından Silivri'deki Ali Solmaz Tiyatrosunda "Cümbüş-ü Hospital" adlı oyunda rol aldı.

Televizyon kariyerine 2016-2017 yıllarında yayımlanan "Hayat Bazen Tatlıdır" dizisiyle başladı. Ardından "Siyah İnci" dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.

MELİS SEZEN KAÇ YAŞINDA?

2 Ocak 1997 doğumlu olan Melis Sezen, 18 Eylül 2026 itibarıyla 29 yaşındadır.Melis Sezen, İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu.

Babasının Arnavut ve Makedonya göçmeni, anne tarafının ise Selanik, Yunanistan göçmeni olduğu belirtiliyor. Bir erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesinin ticaretle uğraştığı bilgisi yer alıyor.

MELİS SEZEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Melis Sezen'in rol aldığı bazı dizi projeleri şöyle:

Hayat Bazen Tatlıdır: İlk televizyon projesi

Siyah İnci: Ebru

Leke: Yasemin

Sevgili Geçmiş: Deren

Ya İstiklal Ya Ölüm: Nazan

Sadakatsiz: Derin

Deha: İmre Karan

Delikanlı: Hazal Kızılhan

Sezen, televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. 2018'de "Bizim İçin Şampiyon", "Tilki Yuvası" ve "Dünya Hali" filmlerinde yer alan oyuncu, 2019'da "Mucize 2: Aşk" filminde Beren karakterini canlandırdı. Ayrıca "Kovala" adlı sinema filminde de rol aldı.