Son olarak “Deha” dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sezen, bu kez özgün hikâyesiyle dikkat çeken özel bir projede yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin senaryosu Korcan Derinsu, Aslı Ceren Bozatlı ve Çisel Bilgen Ceylan tarafından kaleme alındı.

Hikâye, Ali Demirel’e ait. Melis Sezen, dizide, yetimhanede büyümüş, hayalperest ve zamanını mutfakta yemek yaparak geçiren Leyla karakterine hayat verecek. Leyla, “hala” dediği Kumru’yla birlikte yaşıyor.

DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

Çekimleri haziran ayında başlayacak olan dizinin, altı hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, cast direktörlüğünü ise Yelda Gürkan üstleniyor. Oyuncu kadrosuna dair görüşmeler devam ediyor. “Leyla Hali” dizisi, TRT Tabii platformunda yayınlanacak.

MELİS SEZEN KİMDİR?

2 Ocak 1997’de İstanbul, Silivri’de dünyaya gelen Melis Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; annesi ise Selanik, Yunanistan kökenlidir.

Bir erkek kardeşi olan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşmaktadır. Oyunculuk yolculuğunda ailesinin büyük desteğini gören Sezen, bir röportajında annesinin yeteneğini fark edip onu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını ifade etmiştir.

Henüz 12 yaşında drama eğitimine başlayan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri’de Ali Solmaz Tiyatrosu’nda sahnelenen “Cümbüş-ü Hospital” adlı oyunda rol aldı. Eğitimine de ara vermeyen oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu.

Televizyon kariyerine 2016-2017 yılları arasında yayımlanan “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisiyle adım attı.

Sinema yolculuğuna ise 2018’de bağımsız yapımlar “Dünya Hali” ve “Tilki Yuvası” ile başladı. Büyük çıkışını ise yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş’ın gerçek hikâyesini anlatan “Bizim İçin Şampiyon” filmiyle yaptı.