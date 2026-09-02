TEK KAREDE MİLYONLUK LÜKS

Saklambaç'tan Gökhan Kaya'nın haberine göre Pamuk'un poz verdiği otomobilin, özel turuncu-siyah deri iç tasarımıyla Lamborghini Urus olduğu belirtildi. Aracın Türkiye'deki güncel piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu aktarıldı.

Oyuncunun bileğindeki saat de otomobil kadar dikkat çekici bir başka ayrıntı oldu. Pamuk'un kullandığı modelin Patek Philippe Nautilus pembe altın saat olduğu ve güncel lüks saat piyasasında yaklaşık 10 milyon TL değerinde bulunduğu ifade edildi.