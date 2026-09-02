Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla lüks yaşamını gözler önüne seren bir kareye imza attı. Futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun siyah saten elbiseli pozunda, kullandığı aksesuarların ve otomobilinin değerleri öne çıktı.
TEK KAREDE MİLYONLUK LÜKS
Saklambaç'tan Gökhan Kaya'nın haberine göre Pamuk'un poz verdiği otomobilin, özel turuncu-siyah deri iç tasarımıyla Lamborghini Urus olduğu belirtildi. Aracın Türkiye'deki güncel piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu aktarıldı.
Oyuncunun bileğindeki saat de otomobil kadar dikkat çekici bir başka ayrıntı oldu. Pamuk'un kullandığı modelin Patek Philippe Nautilus pembe altın saat olduğu ve güncel lüks saat piyasasında yaklaşık 10 milyon TL değerinde bulunduğu ifade edildi.
ÇANTASI VE TEKTAŞI DA MİLYONLUK
Pamuk, lüks kombinini ikinci el piyasasında yaklaşık 1 milyon TL değer biçilen nadir bir Hermès Kelly çantayla tamamladı.
Fotoğraftaki bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise oyuncunun parmağındaki büyük pırlanta yüzük oldu. Oval kesim ve yaklaşık 5-7 karat büyüklüğünde olduğu tahmin edilen tektaşın değerinin, taşın kalitesine göre 5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında değişebileceği belirtildi.
TOPLAM DEĞERİ 91 MİLYON TL'Yİ BULUYOR
Otomobil, saat, çanta ve yüzüğün tahmini değerleri birlikte hesaplandığında, Pamuk'un tek bir fotoğrafta taşıdığı lüksün toplam bedelinin yaklaşık 91 milyon TL'ye ulaştığı öne sürüldü.
Oyuncunun sosyal medya paylaşımındaki milyonluk detaylar, takipçilerine adeta tek karelik bir lüks gösterisi sundu.
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