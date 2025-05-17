

Angelina Jolie ile rol aldığı 'Maria' filminin ardından usta oyuncu Haluk Bilginer 'Sekizinci Aile' adlı diziyle izleyici karşısına çıkacak. Disney Plus'ta yayınlacak dizi 8 bölümden oluşacak.

Haluk Bilginer'e dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya gibi birbirinden ünlü isimler eşlik ediyor.

Bilginer'in 'Sekizinci Aile' dizisindeki partneri ise Melisa Döngel oldu.

Dizide bir aile babasını canlandıran Haluk Bilginer'in partnerinin, çocuklarından bile genç olması gerekiyordu. Ancak aralarında 45 yaş fark bulunan Melisa Döngel'le partner olması sosyal medyada çok konuşuldu.

Haluk Bilginer topa tutulunca Melisa Döngel de essizliğini bozup "İnanıyorum ki, insanlar izleyince ön yargıları yıkılacak. Keyifli bir iş oldu" açıklamasını yaptı.