Şu sıralar 3 çocuk babası rapçi Murda ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Melisa Döngel, bu kez at çiftliğinde yaşadığı talihsiz anla gündeme geldi. Hayvanları sevdiği sırada ata yaklaşan Döngel, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

AT ISIRDI

Döngel, atı sevmek için yanına yaklaşarak hayvanla yakınlaşmak istedi. Ancak atın ani hareketiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Atın kendisini ısırmasıyla irkilen ünlü oyuncunun verdiği tepki kameralara yansıdı. Döngel'in yaşadığı şaşkınlık, ortaya renkli görüntüler çıkardı.