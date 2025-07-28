Angelina Jolie ile rol aldığı 'Maria' filminin ardından 'Sekizinci Aile' adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Haluk Bilginer bir süredir ortalarda görünmüyordu.
Usta oyuncu önceki akşam Aşkın Nur Yengi ile evliliğinden olan kızı Nazlı Bilginer ile Sıla'nın Harbiye'deki konserine gitti.
"SOSYAL MEDYAYI FAZLA TAKİP ETMEYİN"
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bilginer, 'Sekizinci Aile'deki partneri Melisa Döngel ile ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere dair "Sosyal medyayı fazla takip etmeyin bence" ifadelerini kullandı.
Dizide bir aile babasını canlandıran Haluk Bilginer'in (70) kendisinden 45 yaş küçük olan Melisa Döngel'le partner olması sosyal medyada çok konuşulmuştu.