MELİSA DÖNGEL'İN BODRUM TATİLİ
Başarılı oyuncu Melisa Döngel, yaz sezonunu Bodrum'da geçiriyor. Cennet Koyu'nda kız kardeşi ve arkadaş grubuyla objektiflere yansıyan 26 yaşındaki oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkarırken renkli anlarıyla dikkat çekti.
BODRUM'DA TATİL KEYFİ
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Melisa Döngel, Bodrum'un gözde noktalarından Cennet Koyu'nda kız kardeşi ve arkadaş grubuyla görüntülendi. Yaz tatilini Ege'de değerlendiren oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
ÇOCUKLARLA EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI
Denizin üzerine kurulu iskeleye çıkan Döngel, burada bulunan çocuklarla alkış tutarak eğlendi. Oyuncunun neşeli tavırları çevredekilerin de dikkatini çekti.
ARKADAŞLARIYLA SOHBET ETTİ
Bir süre denizde serinleyen Melisa Döngel, daha sonra iskeleye çıkarak arkadaşlarıyla sohbet etti. Keyifli anlar yaşayan oyuncu, tatil boyunca samimi görüntüler verdi.
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GÜNEŞLENEREK GÜNÜ TAMAMLADI
İskelede geçirdiği zamanın ardından şezlonguna dönen Döngel, güneşlenerek tatiline devam etti. Ünlü oyuncunun Bodrum'daki tatilinden kareler objektiflere böyle yansıdı.
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