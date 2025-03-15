Bandırmaspor'da top koşturan Kerem Atakan Kesgin'den 14 Şubat öncesi ayrılan Melisa Döngel'in aşk hayatı istediği gibi gitmese de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Önceki gün Nişantaşı'nda kısa kollu kıyafet ile görüntülenen 25 yaşındaki oyuncu, güzellik sırrını açıkladı.

"KALORİFER YAKMAYIZ, SICAK DUŞ ALMAYIZ"

Üşümediğini söyleyen Döngel, "Annemin kanını taşıyorum. Annem biraz öyle aşıladı. Kalorifer yakmayız, sıcak duş almayız. Battaniyeleri üst üste koyup da ısınalım tribinde değiliz. Çok üşümem ve hasta olmam" dedi.

Melisa Döngel geçen günlerde de konuk olduğu bir programda formunu nasıl koruduğunu açıklamıştı:

"Yürüyüş yapıyorum. Bir de akşam 6'dan sonra yemek yemediğin takdirde kilo almıyorsun. Sabahları kalktığım zaman da su bardağının içine 1 yemek kaşığı alıç sirkesi koy. Bütün gün senin yağını yaksın, metabolizmanı hızlandırsın."