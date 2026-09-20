Oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda, haklarında çıkan aşk dedikodularının ardından İstanbul Kuruçeşme’de bir mekân çıkışında ilk kez birlikte görüntülendi. Birkaç gün önce başladığı öne sürülen ilişkileriyle konuşulan ikili, Döngel’in 27’nci yaş gününü birlikte kutladı.

DOĞUM GÜNÜNÜ BİRLİKTE KUTLADILAR

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, Melisa Döngel ve Murda önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekânda buluştu. Oyuncunun doğum günü için bir araya gelen ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde mekândan peş peşe çıktı.

Mekândan ilk ayrılan Melisa Döngel, gazetecilerin soruları üzerine, “Arkadaşlarım, çok güzel bir akşam geçirdim. Güzel dilekler diledim” dedi.

AŞK SORULARINA YANIT VERMEDİLER

Döngel, hakkında Murda ile çıkan aşk iddialarıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Oyuncunun ardından mekândan çıkan Murda da gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

Murda, Melisa Döngel’in aracıyla mekândan ayrılırken ikili böylece haklarında çıkan aşk iddialarının ardından ilk kez aynı karede görüntülenmiş oldu.